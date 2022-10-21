В Херсоне заявили о готовности оборонять город до последнего

"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защищать город от этой фашистской сволочи", — рассказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.