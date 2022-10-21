В Херсоне заявили о готовности оборонять город до последнего
Стремоусов заявил, что российские военные готовы оборонять город до последнего
Российские военнослужащие готовы оборонять Херсон до последнего — город станет крепостью. Об этом заявил заместитель главы Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защищать город от этой фашистской сволочи", — рассказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что существует опасность затопления территории правобережной части Херсонской области, так как украинская сторона планирует разрушить плотину Каховской ГЭС. В связи с этим было принято решение временно переместить жителей из правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской ГЭС. За шесть дней власти города намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы России примерно 50–60 тысяч человек.
Накануне ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. При атаке погибло четыре человека, пострадало — 13. В числе жертв два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.
ТАСС / Сергей Бобылев