Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" офицерам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной, сообщает ведомство.

Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

"Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание — Герой России — присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооружённым силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы", — сказал Шойгу перед началом церемонии.

Министр обороны вручил героям заслуженные награды и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.