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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 13:30
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Шойгу 21 октября вручил медали "Золотая Звезда" героям СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" офицерам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной, сообщает ведомство.

Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" героям спецоперации на Украине. Видео © Министерство обороны РФ

"Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание — Герой России — присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооружённым силам на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы", — сказал Шойгу перед началом церемонии.

Министр обороны вручил героям заслуженные награды и поблагодарил их за самоотверженность, проявленную в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Минобороны: Каждый мобилизованный за время подготовки израсходует от 600 патронов
Минобороны: Каждый мобилизованный за время подготовки израсходует от 600 патронов

Ранее Лайф рассказывал, что в четверг глава государства Владимир Путин вместе с министром обороны Шойгу проинспектировал ход подготовки мобилизованных военнослужащих на одном из полигонов в Рязанской области. Они проверили, как проходят практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Там президент лично опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Верховный главнокомандующий надел наушники и защитные очки, а затем сделал несколько тестовых выстрелов по мишени из положения лёжа.

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Министерство обороны РФ

Оксана Попова
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