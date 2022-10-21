Назван способ определить опасную жировую болезнь печени по талии

Врач-гастроэнтеролог Юлия Алексеева рассказала о группе риска жировой болезни печени, а также о мерах по предотвращению недуга. Задуматься над походом к врачу стоит мужчинам с талией более 94 сантиметров, женщинам с талией более 80 сантиметров, а также людям с уровнем триглицеридов в крови больше 1,7 миллимоля на литр и липопротеинов высокой плотности менее 1,3 миллимоля на литр.

"Жировую болезнь печени часто диагностируют у пациентов с диабетом, особенно второго типа. При этом патология может развиться даже на ранних стадиях нарушения метаболизма глюкозы. В зоне риска те, у кого её уровень в крови выше 5,6 миллимоля на литр", — пояснила она "Москве 24".

Если не заняться лечением, то в печени начнётся воспалительный процесс, который в будущем может привести к циррозу или даже раку. При этом часто для исправления ситуации не нужно принимать лекарства — достаточно изменить свой образ жизни.

"Надо больше двигаться и ограничить употребление насыщенных жиров. Их много в колбасах, мясных деликатесах, сале, сливочном, пальмовом и кокосовом масле", — заявила врач.

Также из рациона стоит исключить кондитерские изделия, фастфуд, магазинные соусы, сладкие напитки, алкоголь и консервированные продукты. Жировой болезнью печени чаще всего страдают те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.