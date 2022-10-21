Назван способ определить опасную жировую болезнь печени по талии
Гастроэнтеролог Алексеева рассказала о признаках жировой болезни печени
Врач-гастроэнтеролог Юлия Алексеева рассказала о группе риска жировой болезни печени, а также о мерах по предотвращению недуга. Задуматься над походом к врачу стоит мужчинам с талией более 94 сантиметров, женщинам с талией более 80 сантиметров, а также людям с уровнем триглицеридов в крови больше 1,7 миллимоля на литр и липопротеинов высокой плотности менее 1,3 миллимоля на литр.
"Жировую болезнь печени часто диагностируют у пациентов с диабетом, особенно второго типа. При этом патология может развиться даже на ранних стадиях нарушения метаболизма глюкозы. В зоне риска те, у кого её уровень в крови выше 5,6 миллимоля на литр", — пояснила она "Москве 24".
Если не заняться лечением, то в печени начнётся воспалительный процесс, который в будущем может привести к циррозу или даже раку. При этом часто для исправления ситуации не нужно принимать лекарства — достаточно изменить свой образ жизни.
"Надо больше двигаться и ограничить употребление насыщенных жиров. Их много в колбасах, мясных деликатесах, сале, сливочном, пальмовом и кокосовом масле", — заявила врач.
Также из рациона стоит исключить кондитерские изделия, фастфуд, магазинные соусы, сладкие напитки, алкоголь и консервированные продукты. Жировой болезнью печени чаще всего страдают те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.
Ранее Лайф писал об опасных последствиях постковидного синдрома. По словам иммунолога Жемчугова, речь может идти об инфаркте и даже смерти.
Shutterstock