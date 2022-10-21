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21 октября, 13:22

Шойгу созвонился с главой Пентагона ради обсуждения двух тем

Министр обороны РФ Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Остином

<p>Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Mil.ru, Public Domain</p>

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава Пентагона Ллойд Остин. Фото © Mil.ru, Public Domain

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ, не приводя деталей переговоров.

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN рассказал о своих контактах с российским коллегой Сергеем Шойгу относительно использования ядерного оружия. По его словам, нет оснований считать возможным использование Россией такого вооружения в обозримом будущем.

Татьяна Миссуми

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