Шойгу созвонился с главой Пентагона ради обсуждения двух тем

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, стороны обсудили в том числе ситуацию на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ, не приводя деталей переговоров.

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", — уточнили в ведомстве.