Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей СВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей в ходе проведения специальной военной операции. Документ опубликован на портале правовой информации.
Координационный совет возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его состав будет утверждать президент страны. В задачи совета входит принятие решений по координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе проведения СВО, решение вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ и других воинских формирований техникой, материальными средствами и ресурсами, а также ряд иных пунктов.
В состав совета вошли премьер-министр Михаил Мишустин, его заместитель Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Денис Мантуров, директор ФСБ РФ Александр Бортников, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководитель ФНС России Даниил Егоров, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, начальник ГУСП Александр Линец, директор СВР Сергей Нарышкин, заместитель председателя правительства Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу, заместители председателя правительства Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин поручил создать специальный координационный совет для организации работы по повышению безопасности.