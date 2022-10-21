Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей СВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета для обеспечения потребностей в ходе проведения специальной военной операции. Документ опубликован на портале правовой информации.

Координационный совет возглавит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его состав будет утверждать президент страны. В задачи совета входит принятие решений по координации деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в ходе проведения СВО, решение вопросов, связанных с обеспечением ВС РФ и других воинских формирований техникой, материальными средствами и ресурсами, а также ряд иных пунктов.