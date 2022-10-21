Читатели Лайфа сняли закрытые в Париже пекарни с табличками "Нет газа — нет хлеба"
В Париже владельцы массово закрывают пекарни и вывешивают таблички "Нет газа — Нет хлеба"
В Париже закрываются пекарни. Фото © LIFE
В столице Франции владельцы пекарен массово закрыли свои заведения, разместив на дверях таблички "Нет газа — нет хлеба". Читатели Лайфа прислали фото трёх из них, расположенных в центральной части Парижа.
Французские пекарни закрываются. Фото © LIFE
На закрытых пекарнях Парижа висят таблички "Нет газа — нет хлеба". Фото © LIFE
Предприниматели терпят убытки, пока в стране продолжаются забастовки из-за дефицита топлива и подскочивших цен на него. Энергетический кризис, устроенный европейскими властями, постепенно захватывает всё новые отрасли и сферы деятельности. Теперь и собственники пекарен пообещали оставить Париж без хлеба, пока проблема с газом в стране не решится.
Напомним, во Франции проходят забастовки на объектах энергетических компаний TotalEnergies и ExxonMobil. Сотрудники нефтеперерабатывающих предприятий и топливохранилищ начали протестовать на фоне сохраняющейся проблемы дефицита топлива на автозаправках. Французская ассоциация La Chaine Logistique du Froid, которая объединяет транспортные компании по рефрижераторным перевозкам, заявила о рисках проблем с поставками скоропортящихся продуктов, если ситуация с дефицитом горючего продолжится.