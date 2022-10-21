Читатели Лайфа сняли закрытые в Париже пекарни с табличками "Нет газа — нет хлеба"

В столице Франции владельцы пекарен массово закрыли свои заведения, разместив на дверях таблички "Нет газа — нет хлеба". Читатели Лайфа прислали фото трёх из них, расположенных в центральной части Парижа.

Французские пекарни закрываются. Фото © LIFE

На закрытых пекарнях Парижа висят таблички "Нет газа — нет хлеба". Фото © LIFE

Предприниматели терпят убытки, пока в стране продолжаются забастовки из-за дефицита топлива и подскочивших цен на него. Энергетический кризис, устроенный европейскими властями, постепенно захватывает всё новые отрасли и сферы деятельности. Теперь и собственники пекарен пообещали оставить Париж без хлеба, пока проблема с газом в стране не решится.