Врач рассказал, когда от постковидного синдрома можно умереть
Иммунолог Жемчугов рассказал, когда от постковидного синдрома можно умереть
Постковидный синдром может принести целый ряд неприятных заболеваний и симптомов, о них "Вечерней Москве" рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Главная его опасность заключается в повреждении как маленьких, так и относительно больших сосудов.
"Повреждения сосудов, в свою очередь, являются провокаторами различных видов инфарктов: лёгких или инфарктов миокарда", — пояснил врач.
Помимо этого постковидный синдром может привести к повреждению нервов, потере обоняния и слуха, галлюцинациям, а также к нарушению деятельности мозга и почек.
"Также могут обостриться любые хронические заболевания вследствие повреждения сосудов. Все они могут стать причиной смерти человека", — добавил иммунолог.
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