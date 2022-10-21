Врач рассказал, когда от постковидного синдрома можно умереть

Постковидный синдром может принести целый ряд неприятных заболеваний и симптомов, о них "Вечерней Москве" рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Главная его опасность заключается в повреждении как маленьких, так и относительно больших сосудов.

"Повреждения сосудов, в свою очередь, являются провокаторами различных видов инфарктов: лёгких или инфарктов миокарда", — пояснил врач.

Помимо этого постковидный синдром может привести к повреждению нервов, потере обоняния и слуха, галлюцинациям, а также к нарушению деятельности мозга и почек.

"Также могут обостриться любые хронические заболевания вследствие повреждения сосудов. Все они могут стать причиной смерти человека", — добавил иммунолог.