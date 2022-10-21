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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 12:45
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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме одной

Воздушная тревога объявлена сегодня, 21 октября, почти во всех областях Украины, включая Киевскую область и саму столицу. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Так, объявлений тревоги не было только в Черновицкой области.

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А ранее сегодня утром в Харькове прогремело несколько взрывов. Информацию о прилётах подтвердили глава областной администрации Олег Синегубов и мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, один из снарядов попал в административно-производственное здание. Как уточнил Терехов, есть разрушения. Кроме того, глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух сообщил об атаке ракетами областного центра.

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Getty Images / Ed Ram

Александра Вишнякова
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