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21 октября, 12:34

Возле здания Парламента Британии задержали неизвестного мужчину с ножом

<p>Задержание незнакомца недалеко от британского парламента. Фото © <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-11340435/Armed-police-shoot-knifeman-Taser-near-Houses-Parliament.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Daily Mail</a></p>

Задержание незнакомца недалеко от британского парламента. Фото © Daily Mail

Полиция обратила внимание на подозрительного мужчину на улице в непосредственной близости к зданию британского парламента, сообщает Daily Mail. По всей видимости, незнакомец оказал сопротивление при попытке проверить у него документы. В результате стражи порядка обезвредили его электрошокером, а при обыске у мужчины нашли нож.

По данным СМИ, сейчас этот человек арестован. Его личность и мотивы выясняются.

Ранее Лайф сообщал, что на стене британского парламента появилось изображение салата латука, который одержал победу в споре с подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс.

Марина Калегина

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