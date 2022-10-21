Возле здания Парламента Британии задержали неизвестного мужчину с ножом
Задержание незнакомца недалеко от британского парламента. Фото © Daily Mail
Полиция обратила внимание на подозрительного мужчину на улице в непосредственной близости к зданию британского парламента, сообщает Daily Mail. По всей видимости, незнакомец оказал сопротивление при попытке проверить у него документы. В результате стражи порядка обезвредили его электрошокером, а при обыске у мужчины нашли нож.
По данным СМИ, сейчас этот человек арестован. Его личность и мотивы выясняются.
Ранее Лайф сообщал, что на стене британского парламента появилось изображение салата латука, который одержал победу в споре с подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс.