Возле здания Парламента Британии задержали неизвестного мужчину с ножом

Полиция обратила внимание на подозрительного мужчину на улице в непосредственной близости к зданию британского парламента, сообщает Daily Mail. По всей видимости, незнакомец оказал сопротивление при попытке проверить у него документы. В результате стражи порядка обезвредили его электрошокером, а при обыске у мужчины нашли нож.