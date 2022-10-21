На стене британского парламента появилось изображение салата, победившего Лиз Трасс
Изображение салата латука, который одержал победу в споре с подавшей в отставку премьером Британии Лиз Трасс, появилось на стенах парламента. Как сообщает таблоид Daily Star, картинка была спроецирована сбоку от Биг-Бена.
На здании Парламента Британии появилось фото салата, "победившего" Лиз Трасс. Видео © Daily Star
"Победивший салат, который пережил премьер-министра Лиз Трасс, добрался до Палаты общин — сегодня вечером его лицо сияло на знаменитых стенах Вестминстерского дворца", — указало издание.
Напомним, недавно британцы поспорили, что Трасс уйдёт раньше, чем сгниёт салат. Букмекеры запустили на ютуб-канале трансляцию, с помощью которой в режиме реального времени можно было следить за порчей салата и ждать смены британского премьера. Спор завершился вчера, после сообщений об отставке Трасс. Салат латук отпраздновал победу, с чем его поздравил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вчера, 20 октября, Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.