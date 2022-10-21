В ночь перед скандальной отставкой Трасс в панике писала сообщения друзьям

Премьер-министр Лиз Трасс была встревожена накануне отставки и пребывала в плохом настроении. Ближайшие союзники признались, что получали от неё неоднозначные сообщения с четырёх часов утра. Детали узнала британская газета Daily Mail.

"Кажется, она напугана тем, как быстро всё происходит. Но она всё ещё думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения и её настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено", — признались товарищи Трасс.

Издание также узнало, что коллеги не стеснялись повышать голос на политика во время голосования в парламенте. В частности, однопартийцы обвиняли её в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток". Более того, громкие обсуждения были слышны даже в коридоре.