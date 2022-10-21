В ночь перед скандальной отставкой Трасс в панике писала сообщения друзьям
Daily Mail: Трасс перед уходом в отставку писала сообщения друзьям в четыре часа утра
Премьер-министр Лиз Трасс была встревожена накануне отставки и пребывала в плохом настроении. Ближайшие союзники признались, что получали от неё неоднозначные сообщения с четырёх часов утра. Детали узнала британская газета Daily Mail.
"Кажется, она напугана тем, как быстро всё происходит. Но она всё ещё думала, что сможет удержаться. Наутро начали приходить сообщения и её настроение изменилось. Писать сообщения людям в четыре утра — плохой знак, и к тому моменту она, кажется, уже поняла, что, вероятно, всё кончено", — признались товарищи Трасс.
Издание также узнало, что коллеги не стеснялись повышать голос на политика во время голосования в парламенте. В частности, однопартийцы обвиняли её в издевательствах над недовольными, из-за чего "группа депутатов, призывающих премьер-министра уйти, превратилась в поток". Более того, громкие обсуждения были слышны даже в коридоре.
Высокопоставленный член партии консерваторов сэр Гари Стритер убеждён, что после такого скандала тори не удержит у власти даже "божественное вмешательство". По его мнению, чтобы "избежать резни" на следующих выборах, парламентская партия должна вновь обрести дисциплину и взаимоуважение.
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку. Так, должности покинули её заместитель Крейг Уиттакер, министр внутренних дел Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенг.
ТАСС / АР / Alberto Pezzali