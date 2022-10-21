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21 октября, 08:02

В Запорожье под обстрел ВСУ попал наставник чемпиона по дзюдо Арсена Галстяна

В Запорожье под обстрел ВСУ попал заслуженный тренер РФ Игорь Романов

<p>Игорь Романов. Обложка © <a href="https://kubsport.ru/romanov-dzyudoist-arsen-galstyan-esche-zayavit-o-sebe-na-mezhdunarodnom-urovne" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кубанский спорт.ru"</a></p>

Игорь Романов. Обложка © "Кубанский спорт.ru"

В Запорожской области под обстрел ВСУ попал заслуженный тренер России по дзюдо Игорь Романов. Как пишет Mash, наставник олимпийского чемпиона Арсена Галстяна в результате удара американскими HIMARS получил осколочные ранения спины и других частей тела.

В сентябре он подпал под частичную мобилизацию. Как рассказал сам Романов, его определили в пехоту, а боевое оружие выдали перед самой отправкой к объекту — зоне вокруг Запорожской атомной электростанции. В учебке он пробыл всего неделю, после чего отправился выполнять задачи по охране АЭС, где и был подбит. К счастью, раны оказались несерьёзными. Обещают, что спортсмен поправится уже совсем скоро.

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Кстати, ранее боец ММА Владимир Минеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. По его словам, он не собирается бегать от призыва. Боец уточнил, что он десантник и подпадает под первую волну объявленной мобилизации. Также он рассказал, что его брат погиб в начале российской спецоперации на Украине.

Николь Вербер

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