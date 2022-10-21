В Запорожье под обстрел ВСУ попал наставник чемпиона по дзюдо Арсена Галстяна

В сентябре он подпал под частичную мобилизацию. Как рассказал сам Романов, его определили в пехоту, а боевое оружие выдали перед самой отправкой к объекту — зоне вокруг Запорожской атомной электростанции. В учебке он пробыл всего неделю, после чего отправился выполнять задачи по охране АЭС, где и был подбит. К счастью, раны оказались несерьёзными. Обещают, что спортсмен поправится уже совсем скоро.