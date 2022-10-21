"Женщин не берём": Челябинка попросилась добровольцем в зону СВО, но получила отказ

Жительница Челябинска прошла курсы молодого бойца и оказания первой помощи, а затем попросилась добровольцем в зону СВО. Но в военкомате ей ответили, что там вполне хватает мужчин. Свою историю Инна Шемаева рассказала SHOT.

Инна Шемаева рассказала, что её не взяли добровольцем на фронт. Видео © T.me / SHOT

"Я сказала: "Я нужна там". Нельзя считать, что моя хата с краю. Там люди страдают, гибнут. Люди сидят в подвалах, им нужна помощь. Я поняла, что не могу оставаться в стороне. Мне было не страшно. Решение принималось абсолютно осознанно", — поделилась она.

Инне 42 года, она много лет работала журналистом, однако мечтала служить в полиции. С момента объявления частичной мобилизации она решила, что судьба дарит ей шанс. После курсов боевой подготовки женщина пришла в военкомат, но там развели руками и объяснили : "Хоть ты там гранатомётчик или пулемётчик, но женщин не берём".

Выход всё же нашёлся. Хотя на фронте хватает мужчин, пояснили в призывном пункте, но Инну будут рады увидеть волонтёром. Не воевать, а, например, помогать мирным жителям на уже освобождённых территориях.