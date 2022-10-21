В Госдуме назвали число мобилизованных, которых вернули домой

Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам", — отметил депутат в ходе встречи с волонтёрами "Единой России" в Санкт-Петербурге.