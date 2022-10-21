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21 октября, 07:46

В Госдуме назвали число мобилизованных, которых вернули домой

Депутат Картаполов: Почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой по разным причинам

Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам", — отметил депутат в ходе встречи с волонтёрами "Единой России" в Санкт-Петербурге.

Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

Путин описал по дням три обязательных этапа подготовки мобилизованных россиян

Напомним, 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель, из запланированных 300 тысяч человек на тот момент было призвано 222 тысячи. 17 октября мэр Сергей Собянин заявил, что Москва в полном объёме выполнила задачи по частичной мобилизации. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают своё действие.

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ТАСС / Артем Геодакян

Александра Вишнякова

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