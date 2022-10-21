Работу Путина одобряет 80% россиян

Большинство россиян (80%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента, а 79% всецело ему доверяют. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

С качеством или направлением работы политика не согласны 10% опрошенных. Ещё у 10% вопрос вызвал затруднения и остался без ответа. При этом всего 12% россиян заявили о недоверии Путину.

В опросе, который проводился в период с 14 по 16 октября, приняли участие полторы тысячи россиян. Участниками стали жители 104 населённых пунктов 53 регионов нашей страны.