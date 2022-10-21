Работу Путина одобряет 80% россиян
ФОМ: 80% россиян одобряют работу Путина на посту президента
Большинство россиян (80%) одобряют работу Владимира Путина на посту президента, а 79% всецело ему доверяют. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
С качеством или направлением работы политика не согласны 10% опрошенных. Ещё у 10% вопрос вызвал затруднения и остался без ответа. При этом всего 12% россиян заявили о недоверии Путину.
В опросе, который проводился в период с 14 по 16 октября, приняли участие полторы тысячи россиян. Участниками стали жители 104 населённых пунктов 53 регионов нашей страны.
Кстати, ранее результаты опроса фонда "Общественное мнение" показали, что большинство (78%) россиян поддерживают вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Более того, 44% даже считают, что референдумы в республиках Донбасса нужно было провести раньше.
ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ