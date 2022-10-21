Британцам предложили есть сверчков, чтобы справиться с "кризисом стоимости жизни"

Популярная в Британии сеть супермаркетов Aldi задумалась о продаже съедобных насекомых, чтобы помочь семьям, которые больше не могут поддерживать прежний уровень жизни из-за высоких цен в стране. Об этом пишет Mirror.

Так, сверчки вполне могут заменить традиционное мясо в рационе британца из-за высокого содержания в них белка. Однако при этом не придётся переплачивать, потому что насекомые на тарелке обойдутся гораздо дешевле, уверяет производитель подобных блюд Yum Bug. В компании подчеркнули, что хотят сделать свою идею мейнстримом.

"Сверчки содержат до 70% белка, что в три раза превышает количество белка, содержащегося в говядине. В них также больше железа, чем в шпинате, больше кальция, чем в молоке, и этот список можно продолжать. Это невероятный суперфуд", — пояснило руководство Yum Bug.

В случае успеха необычные продукты питания окажутся на полках почти тысячи магазинов сети Aldi в Великобритании. Кроме того, в стране запустят телешоу, чтобы показать британцам, как можно вкусно и выгодно подать насекомых на стол к обеду. Однако пока неясно, захочет ли население переходить с мяса на сверчков из-за провальной экономической политики своих властей.