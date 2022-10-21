Британцам предложили есть сверчков, чтобы справиться с "кризисом стоимости жизни"
Британские супермаркеты задумались над продажей съедобных насекомых на фоне кризиса
Популярная в Британии сеть супермаркетов Aldi задумалась о продаже съедобных насекомых, чтобы помочь семьям, которые больше не могут поддерживать прежний уровень жизни из-за высоких цен в стране. Об этом пишет Mirror.
Так, сверчки вполне могут заменить традиционное мясо в рационе британца из-за высокого содержания в них белка. Однако при этом не придётся переплачивать, потому что насекомые на тарелке обойдутся гораздо дешевле, уверяет производитель подобных блюд Yum Bug. В компании подчеркнули, что хотят сделать свою идею мейнстримом.
"Сверчки содержат до 70% белка, что в три раза превышает количество белка, содержащегося в говядине. В них также больше железа, чем в шпинате, больше кальция, чем в молоке, и этот список можно продолжать. Это невероятный суперфуд", — пояснило руководство Yum Bug.
В случае успеха необычные продукты питания окажутся на полках почти тысячи магазинов сети Aldi в Великобритании. Кроме того, в стране запустят телешоу, чтобы показать британцам, как можно вкусно и выгодно подать насекомых на стол к обеду. Однако пока неясно, захочет ли население переходить с мяса на сверчков из-за провальной экономической политики своих властей.
Ранее сообщалось, что в попытке сократить расходы на электроэнергию после повышения цен британцам приходится жертвовать своим же здоровьем. Так, например, 52-летний инвалид Илона Хьюз экономит отопление и буквально "живёт под пледами". А 64-летняя уборщица Джо Лав планирует продержаться без отопления в своём 200-летнем коттедже до конца ноября. Чтобы хоть как-то согреться, в доме она носит халат, пуховик и шапку.
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