Пресс-секретарь Постпредства РФ при ООН Фёдор Стржижовский заявил, что Москва считает недопустимым тиражирование "оголтелых фейков" через площадку организации. По его словам, озвучивание подобного абсурда ставит под сомнение уровень проведённой экспертизы.

"Считаем недопустимым тиражирование со стороны представителей ООН непроверенных, а подчас и оголтелых фейков, граничащих с абсурдом. Например, недавнее заявление представителя всемирной организации по вопросам сексуального насилия Прамилы Паттен о якобы преступлениях сексуального характера со стороны российских военных", — заявил дипломат во время заседания Четвёртого комитета Генассамблеи.

Он напомнил об агрессии коллективного Запада против России и других государств, ведущих независимую внешнюю политику. Также была упомянута тема ограничения работы российских СМИ и журналистов за рубежом, которых запугивают, терроризируют, а их счета подвергают блокировкам. В пример Стржижовский привёл недавнее убийство публицистки Дарьи Дугиной.

По словам дипломата, свою истинную суть также раскрыли западные и в особенности американские IT-гиганты, которые ведут против России информационную войну и позволяют вмешиваться в свои внутренние процессы спецслужбам. Он отметил, что данный вызов требует коллективного решения.