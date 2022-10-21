Маск считает, что следующий президент России не будет более расположен к Западу
Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск ответил тем, кто надеется, что следующий президент России будет более расположен к Западу. По мнению Маска, так думать ошибочно.
"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно", — написал Маск в "Твиттере".
Маск уже не впервые высказывается по теме отношений с РФ. Ранее он выступил с предложением решения конфликта на Украине. По мнению миллиардера, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Бизнесмен также сказал, что на востоке Украины много русских, которые "предпочитают Россию". Ещё накануне основатель SpaceX заявил, что достижение компромисса по Крыму могло бы стать самым вероятным итогом противостояния России и Запада на Украине.
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