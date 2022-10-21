Маск считает, что следующий президент России не будет более расположен к Западу

Американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск ответил тем, кто надеется, что следующий президент России будет более расположен к Западу. По мнению Маска, так думать ошибочно.

"Те, кто хочет сместить Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно", — написал Маск в "Твиттере".