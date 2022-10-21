Кадыров рассказал о сорванной "Ахматом" попытке прорыва ВСУ

Украинские военные предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков фронта, который контролирует отряд специального назначения "Ахмат". Об этом сообщил в пятницу в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди потерь противника — один уничтоженный танк, боевая машина пехоты, а также "некоторое количество" личного состава, уточнил он.

Бойцы "Ахмата" на месте неудачной попытки прорыва ВСУ. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что это всего лишь один из примеров, когда противник предпринял безуспешную попытку прорваться, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. По словам главы Чечни, такие факты регистрируются регулярно на многих участках боевого соприкосновения.

"Спецназ "Ахмат" уверенно держит ситуацию под контролем. Впрочем, меньшего от наших бойцов мы не ожидали", — добавил он.