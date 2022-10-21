Кадыров рассказал о сорванной "Ахматом" попытке прорыва ВСУ
Глава Чечни Кадыров показал неудавшуюся попытку ВСУ прорвать оборону на подконтрольном "Ахмату" участке
Украинские военные предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков фронта, который контролирует отряд специального назначения "Ахмат". Об этом сообщил в пятницу в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди потерь противника — один уничтоженный танк, боевая машина пехоты, а также "некоторое количество" личного состава, уточнил он.
Бойцы "Ахмата" на месте неудачной попытки прорыва ВСУ. Видео © Telegram / Рамзан Кадыров
Кадыров отметил, что это всего лишь один из примеров, когда противник предпринял безуспешную попытку прорваться, неся при этом огромные потери в живой силе и технике. По словам главы Чечни, такие факты регистрируются регулярно на многих участках боевого соприкосновения.
"Спецназ "Ахмат" уверенно держит ситуацию под контролем. Впрочем, меньшего от наших бойцов мы не ожидали", — добавил он.
Ранее Рамзан Кадыров оценил удары по энергетическим объектам и объектам управления на Украине и анонсировал новые. По словам политика, теперь "мало не покажется никому". Кроме того, он горячо поддержал решение президента Владимира Путина о введении в четырёх новых регионах России военного положения. Глава Чечни напомнил, что жители Донбасса, Запорожья и Херсона голосовали на референдумах за то, чтобы Россия смогла защитить их от фашистов. По мнению Кадырова, нужно "стереть с лица земли" киевский режим, "если даже одна пуля полетит в сторону РФ".