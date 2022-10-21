Жители Петербурга рассказали, сколько тратят в день на обед

Почти четверть опрошенных россиян платят за еду менее 300 рублей в неделю, ещё столько же — от 500 до 1000 рублей, 20% — от 1000 до 1500 рублей, а 9% и вовсе выкладывают до 2500 рублей. При этом 84% оплачивают свои обеды самостоятельно, остальным компенсируют затраты работодатели, свидетельствует исследование. А как обстоят дела в Северной столице, узнал телеканал "Санкт-Петербург".

Опрос жителей Санкт-Петербурга. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Ноль, я кушаю дома. Просто дома вкусно. Я сам готовлю себе дома, вкусно кушаю", — заявил один из опрошенных в ответ на вопрос корреспондента, сколько он ежедневно тратит на обед.

"Я утром делаю на завтрак несколько блюд, вечером готовлю дома ужин, какое-нибудь мясо, овощи. А днём на перекусы 500 рублей мне достаточно", — рассказал ещё один.

Другой респондент тратит на эти цели от 250 до 300 рублей, посещая столовую при бизнес-центре.