Российские работодатели стали реже звать на собеседования мужчин

Портал по поиску работы HeadHunter выяснил, что работодатели в России стали реже звать на собеседования мужчин. По словам руководителя службы исследований компании Марии Игнатовой, рекрутеры сейчас отдают предпочтение женщинам предпенсионного возраста.

"Доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров и получивших приглашение на собеседование, выросла с 59% до 62%, а доля мужских сократилась с 41% до 38%", — сказала она kp.ru.

Более "женскими" теперь являются сферы страхования (женщин стали приглашать на 9% чаще), безопасности (на 9% чаще), фитнеса и красоты (на 5% чаще). При этом наибольший интерес работодатели проявляют к женщинам предпенсионного возраста, чьих мужей не призовут в армию, а значит, им не придётся отпрашиваться или переживать.

"Снижение интереса к сотрудникам-мужчинам, скорее всего, вызвано рисками частичной мобилизации... С другой стороны, необходимо учитывать, что приглашение на собеседование — лишь один из этапов рекрутинга и не всегда означает факт приёма на работу", — подытожила Игнатова.