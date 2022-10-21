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21 октября, 11:56

Российские работодатели стали реже звать на собеседования мужчин

Портал по поиску работы HeadHunter выяснил, что работодатели в России стали реже звать на собеседования мужчин. По словам руководителя службы исследований компании Марии Игнатовой, рекрутеры сейчас отдают предпочтение женщинам предпенсионного возраста.

"Доля женских резюме, заинтересовавших рекрутеров и получивших приглашение на собеседование, выросла с 59% до 62%, а доля мужских сократилась с 41% до 38%", сказала она kp.ru.

Более "женскими" теперь являются сферы страхования (женщин стали приглашать на 9% чаще), безопасности (на 9% чаще), фитнеса и красоты (на 5% чаще). При этом наибольший интерес работодатели проявляют к женщинам предпенсионного возраста, чьих мужей не призовут в армию, а значит, им не придётся отпрашиваться или переживать.

"Снижение интереса к сотрудникам-мужчинам, скорее всего, вызвано рисками частичной мобилизации... С другой стороны, необходимо учитывать, что приглашение на собеседование лишь один из этапов рекрутинга и не всегда означает факт приёма на работу", подытожила Игнатова.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов
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