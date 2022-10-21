Wildberries помогла мобилизовать три тысячи сотрудников, и теперь там некому работать
Три тысячи сотрудников Wildberries подпали под частичную мобилизацию
Более трёх тысяч сотрудников маркетплейса Wildberries было призвано в рамках частичной мобилизации в стране — больше, чем в Брянской и Калужской областях вместе взятых. На это обратила внимание редакция телеграм-канала Mash.
По данным канала, представители военкомата подъезжали к складам Wildberries и вручали повестки мужчинам на выходе. Примечательно, что руководство компании оказывало содействие в данном вопросе. Так, в Коледине под Подольском старшие смены намеренно блокировали сотрудникам ТСД — сканеры с экраном и информацией для инвентаризации и прочих складских процессов. В результате те были вынуждены идти на выход разбираться, где их и поджидали "письма счастья".
Когда схема раскрылась, многие сотрудники скрывались через запасные выходы или переставали выходить на работу. Узнать о происходившем заранее было невозможно, так как на склад не пропускали с мобильными телефонами, а на медкомиссию представителей сильного пола отправляли прямо с работы.
Таким образом, популярный маркетплейс лишился трёх тысяч сотрудников, и теперь на складах компании дефицит рабочей силы, ведь курьеры и сборщики заказов — в основном мужчины.
Ранее Лайф рассказывал о жительнице Челябинска, которая прошла курсы молодого бойца и оказания первой помощи, а затем попросилась добровольцем в зону СВО. Инне 42 года, она много лет работала журналистом, но мечтала служить в полиции. После курсов боевой подготовки женщина пришла в военкомат, но там развели руками и объяснили: "Хоть ты там гранатомётчик или пулемётчик, но женщин не берём". Однако выход всё-таки нашёлся.
Shutterstock