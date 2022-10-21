В Госдуме назвали число мобилизованных россиян

Число мобилизованных граждан РФ на сегодняшний день достигло 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

По её словам, по итогам предыдущего закрытого обсуждения вопросов в Госдуме сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призвали 251 тысячу россиян.

"Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%", — отметила Останина.

Она напомнила, что 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. Из запланированных 300 тысяч человек на тот момент было призвано 222 тысячи.

"На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра и статс-секретарь Министерства обороны РФ Николай Александрович Панков, и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский", — добавила депутат.