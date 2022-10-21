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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 11:51
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В Госдуме назвали число мобилизованных россиян

Депутат Останина: Число мобилизованных россиян достигло 260 тысяч человек

Число мобилизованных граждан РФ на сегодняшний день достигло 260 тысяч человек. Об этом сообщила глава Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым.

По её словам, по итогам предыдущего закрытого обсуждения вопросов в Госдуме сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призвали 251 тысячу россиян.

"Сегодня эта цифра изменилась, уже мобилизовано 260 тысяч, осталось выполнить контрольную цифру мобилизации только на 14%", — отметила Останина.

Она напомнила, что 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что мобилизационные мероприятия в России завершатся в течение двух недель. Из запланированных 300 тысяч человек на тот момент было призвано 222 тысячи.

"На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра и статс-секретарь Министерства обороны РФ Николай Александрович Панков, и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Владимирович Бурдинский", — добавила депутат.

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А ранее в Госдуме назвали число мобилизованных, которых вернули домой. Причины возвращения были разные, сообщил депутат Андрей Картаполов, но опустил подробности.

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ТАСС / Елена Афонина

Ирина Фальке
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