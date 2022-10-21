Поляки заявили, что Дуда недостоин быть их президентом из-за поддержки Украины

Президент Польши Анджей Дуда нарвался на хейт жителей страны в соцсетях, которые остались недовольны антироссийскими заявлениями политика и масштабной поддержкой Украины.

Поводом для претензий в адрес главы государства стали его высказывания о том, что победа России в конфликте на Украине сделает Польшу "следующей", а для безопасности Европы необходима "победа над российским империализмом".

"Запомни, дружище, ты должен поддерживать поляков, а не украинцев. А пока, как выразился один из ваших, ты — слуга Украины", — заметил один из подписчиков.

"Если основываешь безопасность Польши на украинском конфликте, то ты недостоин быть моим президентом, никогда им не был; нам нет дела до этого конфликта", — написал другой пользователь Сети.

Некоторые из комментаторов заметили, что подобные высказывания отражают личную позицию Дуды, а не всей Польши. Кто-то и вовсе обратил внимание на то, что Москва и Варшава много лет "вели дела".

"Господин президент, у вас крыша поехала, я большей чуши в жизни не слыхал", — заметил один из комментаторов.