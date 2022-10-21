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21 октября, 11:27

Лайф узнал, на сколько подорожали бургеры в сети "Вкусно и точка"

Бургеры в сети "Вкусно и точка" подорожали на 10%

Бургеры в сети кафе "Вкусно и точка" выросли в цене на 10%. Владелец компании Александр Говор в беседе с Лайфом назвал это вынужденной мерой из-за инфляции.

Прайс на бургеры в сети "Вкусно и точка". Фото © LIFE

Прайс на бургеры в сети "Вкусно и точка". Фото © LIFE

"Это бизнес. Ничего личного", — пояснил он, уточнив, что под рост стоимости пока подпадут только бургеры.

Уже сегодня в заведениях "Вкусно и точка" появилось меню с обновлёнными ценами. Менее всего изменения коснулись "Чизбургеров" и "Дабл-Чизбургеров", за них придётся заплатить лишь на пять-шесть рублей больше. А вот "Биг Спешиал Джуниор" теперь продаётся за 229 рублей (дороже на 19 рублей). На очереди — изменения цен на картошку фри. Говор добавил, что повышение стоимости сначала коснётся столичных заведений, и лишь потом прайс пересмотрят в регионах.

Гендиректор "Вкусно — и точка" сообщил, что картофель фри вернулся в меню

Гендиректор "Вкусно — и точка" сообщил, что картофель фри вернулся в меню

Напомним, сеть "Вкусно и точка" уже анонсировала повышение цен. Изменения, как говорилось, коснутся шести позиций в категории "Бургеры" в меню. В компании объяснили это ростом себестоимости продуктов и подчеркнули, что в сравнении с конкурентами сеть удерживает доступные цены для потребителей.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

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