Лайф узнал, на сколько подорожали бургеры в сети "Вкусно и точка"

Бургеры в сети кафе "Вкусно и точка" выросли в цене на 10%. Владелец компании Александр Говор в беседе с Лайфом назвал это вынужденной мерой из-за инфляции.

Прайс на бургеры в сети "Вкусно и точка". Фото © LIFE

"Это бизнес. Ничего личного", — пояснил он, уточнив, что под рост стоимости пока подпадут только бургеры.

Уже сегодня в заведениях "Вкусно и точка" появилось меню с обновлёнными ценами. Менее всего изменения коснулись "Чизбургеров" и "Дабл-Чизбургеров", за них придётся заплатить лишь на пять-шесть рублей больше. А вот "Биг Спешиал Джуниор" теперь продаётся за 229 рублей (дороже на 19 рублей). На очереди — изменения цен на картошку фри. Говор добавил, что повышение стоимости сначала коснётся столичных заведений, и лишь потом прайс пересмотрят в регионах.