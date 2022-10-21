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21 октября, 11:23

Лукашенко призвал модернизировать и "привести в порядок" белорусские танки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал модернизировать все танки в стране и привести их в "нормальное состояние". Заявление он сделал в ходе посещения полигона Обуз-Лесновский недалеко от Барановичей.

"Надо свои танки привести в порядок — и нормально. Надо модернизировать. Надо выходить на более существенные объёмы модернизации", — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также поинтересовался, насколько в нынешних условиях актуально использование танков, и заметил, что куда сильнее его впечатляет работа беспилотников и станций РЭП. Однако министр обороны республики Виктор Хренин подчеркнул, что именно танки позволяют обеспечить активность обороны. Также глава ведомства подчеркнул, что модернизация танков уже проводится и сейчас они "не хуже Т-90".

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Артур Белкин

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