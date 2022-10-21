Названа причина отказа Венгрии от потолка цен на российский газ

Венгрия не может поддержать меру по введению потолка цен на газ из России из-за своей зависимости от этого топлива, об этом телеканалу "360" рассказал аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Страна не имеет выхода к морю, из-за чего альтернативных путей поставок голубого топлива у неё не наблюдается.

"Венгрия очень сильно зависит от газа... При определённых вариантах развития событий родина [премьер-министра Виктора] Орбана и вовсе рискует остаться без голубого топлива. Поэтому представители Венгрии и добились отказа от участия в антироссийских санкциях ЕС, связанных с введением потолка цен на газ", — объяснил Адамидов.

Он подчеркнул, что для стран, находящихся на территории бывшей Австро-Венгрии, будут прорабатываться особые условия, а саму ограничительную меру номинально поддержат все страны. Несмотря на это, исполняться она будет всеми по-разному.