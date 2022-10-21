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21 октября, 11:06

Названа причина отказа Венгрии от потолка цен на российский газ

Аналитик Адамидов объяснил отказ Венгрии от потолка цен на российский газ

Венгрия не может поддержать меру по введению потолка цен на газ из России из-за своей зависимости от этого топлива, об этом телеканалу "360" рассказал аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. Страна не имеет выхода к морю, из-за чего альтернативных путей поставок голубого топлива у неё не наблюдается.

"Венгрия очень сильно зависит от газа... При определённых вариантах развития событий родина [премьер-министра Виктора] Орбана и вовсе рискует остаться без голубого топлива. Поэтому представители Венгрии и добились отказа от участия в антироссийских санкциях ЕС, связанных с введением потолка цен на газ", — объяснил Адамидов.

Он подчеркнул, что для стран, находящихся на территории бывшей Австро-Венгрии, будут прорабатываться особые условия, а саму ограничительную меру номинально поддержат все страны. Несмотря на это, исполняться она будет всеми по-разному.

"Мы не одни": В Венгрии рассказали о противниках потолка цен на российский газ

"Мы не одни": В Венгрии рассказали о противниках потолка цен на российский газ

Ранее Венгрия добилась того, чтобы потолок цен на газ из РФ в случае его введения не распространялся на неё. По словам премьера страны Виктора Орбана, такое решение обезопасит Будапешт от угроз прекращения газоснабжения.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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