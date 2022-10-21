ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 11:02
10018

Раскрыты ухищрения Украины для обмена пленных из "особой касты азовцев"

Пушилин: Украину при обмене пленными интересует только особая каста азовцев

Командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным Редис (справа). Фото © ТАСС / Ukrainian Interior Ministry Press Office / AP

Командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным Редис (справа). Фото © ТАСС / Ukrainian Interior Ministry Press Office / AP

Киевские власти при обмене пленными не интересуются ни бойцами ВСУ, ни мобилизованными украинцами, их волнует только судьба боевиков "Азова"*, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, обмен пленными проходит сложно: противник пытается торговаться и подменяет списки.

"Украина не интересуется обычными вээсушниками, она не интересуется обычными мобилизованными. У них есть особая каста азовцев, они выдвигают немыслимые условия какие-то, они пытаются торговаться. Каждый обмен — это целая череда трудностей, причём на каждых этапах. Это и подмена списков с их стороны, и прочее", — рассказал он в эфире Первого канала.

Пленный вспомнил, как командир "Азова" призывал расправляться с гражданскими
Пленный вспомнил, как командир "Азова" призывал расправляться с гражданскими

Напомним, 17 октября Минобороны РФ сообщило, что в результате обмена пленными с Киевом в РФ вернулись 110 россиян, среди которых 72 гражданских моряка. В оборонном ведомстве отметили, что украинской стороне было передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в РФ.

* Запрещённая в России террористическая организация.

BannerImage
Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar