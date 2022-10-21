Киевские власти при обмене пленными не интересуются ни бойцами ВСУ, ни мобилизованными украинцами, их волнует только судьба боевиков "Азова"*, рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, обмен пленными проходит сложно: противник пытается торговаться и подменяет списки.

"Украина не интересуется обычными вээсушниками, она не интересуется обычными мобилизованными. У них есть особая каста азовцев, они выдвигают немыслимые условия какие-то, они пытаются торговаться. Каждый обмен — это целая череда трудностей, причём на каждых этапах. Это и подмена списков с их стороны, и прочее", — рассказал он в эфире Первого канала.

Напомним, 17 октября Минобороны РФ сообщило, что в результате обмена пленными с Киевом в РФ вернулись 110 россиян, среди которых 72 гражданских моряка. В оборонном ведомстве отметили, что украинской стороне было передано 108 военнослужащих ВСУ женского пола. При этом две гражданки Незалежной перед обменом добровольно отказались возвращаться на родину, пожелав остаться в РФ.