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21 октября, 10:53

ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации

Российские военные поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха в Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки в Херсонской области, Краматорск, Артёмовск в Донецкой Народной Республике, городов Николаев и Запорожье", — сообщил Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Оксана Попова

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