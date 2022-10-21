ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации
Российские военные поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха в Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки в Херсонской области, Краматорск, Артёмовск в Донецкой Народной Республике, городов Николаев и Запорожье", — сообщил Конашенков на брифинге.
Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov