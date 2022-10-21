ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации

Российские военные поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха в Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки в Херсонской области, Краматорск, Артёмовск в Донецкой Народной Республике, городов Николаев и Запорожье", — сообщил Конашенков на брифинге.