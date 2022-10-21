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Опубликовано 21 октября 2022, 10:53
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ВС РФ поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах дислокации

Российские военные поразили подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены подразделения ВСУ и иностранных наёмников в восьми пунктах временной дислокации в районах населённых пунктов Камышеваха в Запорожской области, Садок, Безыменное, Пятихатки в Херсонской области, Краматорск, Артёмовск в Донецкой Народной Республике, городов Николаев и Запорожье", — сообщил Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа.

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ТАСС / AP / Kostiantyn Liberov

Оксана Попова
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