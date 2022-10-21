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Опубликовано 21 октября 2022, 10:36
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Российские военные отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные отразили все атаки ВСУ на Запорожском направлении и отбросили их на исходные позиции, уничтожив более 40 бойцов. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделения ВСУ пытались атаковать мелкими группами российские позиции в районе Времевского выступа. Все атаки российскими войсками отражены, противник отброшен на исходные позиции", — заявил Конашенков.

По словам представителя Минобороны, ВС РФ уничтожили более 40 украинских бойцов, два танка, три боевые бронемашины и пять пикапов.

ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с иностранной техникой в Херсонской области
ВС РФ уничтожили ангар ВСУ с иностранной техникой в Херсонской области

Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Белкин
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