Полиция Норвегии освободила четверых россиян, задержанных из-за съёмок с дронов

Четверо россиян, которые были задержаны в провинции Нурланн на севере Норвегии из-за съёмки объектов с дронов, отпущены на свободу. Об этом сообщили в полиции.

"Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушёэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении.

Полицейские отсмотрели снятые россиянами материалы и не обнаружили "ничего криминального". Таким образом, версия о том, что задержанные были простыми туристами, подтвердилась. Адвокаты задержанных заявляют, что им пока не известно, сняты ли обвинения с подзащитных полностью.