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21 октября, 10:34

Полиция Норвегии освободила четверых россиян, задержанных из-за съёмок с дронов

Четверо россиян, которые были задержаны в провинции Нурланн на севере Норвегии из-за съёмки объектов с дронов, отпущены на свободу. Об этом сообщили в полиции.

"Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушёэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу", — говорится в заявлении.

Полицейские отсмотрели снятые россиянами материалы и не обнаружили "ничего криминального". Таким образом, версия о том, что задержанные были простыми туристами, подтвердилась. Адвокаты задержанных заявляют, что им пока не известно, сняты ли обвинения с подзащитных полностью.

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Ранее в Норвегии был задержан ещё один гражданин России с беспилотником. Его заметили якобы фотографирующим на территории аэропорта Тромсё, а при себе у туриста нашли большое количество фототехники и дрон.

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Ирина Фальке
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