ВС РФ сорвали очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец, уничтожено 25 украинских военных

Вооружённые силы РФ снова сорвали попытку украинских войск форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении, уничтожив 25 солдат ВСУ, две боевые машины пехоты и два пикапа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими войсками сорвана очередная попытка ВСУ силами до двух мотопехотных рот форсировать реку Жеребец в районах населённых пунктов Нововодяное Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики. Массированным огнём российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и отброшены", — отметил он.