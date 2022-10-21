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Регион
Опубликовано 21 октября 2022, 10:13
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Песков: Сообщения о гибели на фронте неподготовленных мобилизованных бойцов будут проверяться

Сообщения об отправке на фронт мобилизованных, которые не прошли должную подготовку и в результате погибли, будут проверяться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что в Кремле уже видели эту информацию.

"Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны. Мы не в курсе деталей, но, вообще, мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", — сказал он журналистам.

Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
Путин и Шойгу проверили подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Ранее Лайф рассказывал о гибели пяти жителей Челябинской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии власти региона не сообщили. Как признавался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не в курсе, докладывали ли о случившемся Путину.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Максим Плетнёв
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