Песков: Сообщения о гибели на фронте неподготовленных мобилизованных бойцов будут проверяться
Сообщения об отправке на фронт мобилизованных, которые не прошли должную подготовку и в результате погибли, будут проверяться. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что в Кремле уже видели эту информацию.
"Эти вопросы непосредственно относятся к компетенции Министерства обороны. Мы не в курсе деталей, но, вообще, мы видели эти сообщения. Разумеется, они будут проверяться", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф рассказывал о гибели пяти жителей Челябинской области, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии власти региона не сообщили. Как признавался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он не в курсе, докладывали ли о случившемся Путину.
ТАСС / Михаил Терещенко