НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 10:10

Песков: Путин с самого начала был открыт к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин с самого начала был открыт для переговоров с Киевом — так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что сейчас Путин якобы "более открыт для диалога, чем в прошлом".

"Путин, собственно, был открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил", — отметил представитель Кремля.

Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало

Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало

Напомним, ранее Владимир Путин констатировал, что Киев фактически отказался от проведения любых переговоров с РФ, отказался признать волю и выбор жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и продолжает обстрелы.

Обложка ©

kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров