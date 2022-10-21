Песков: Путин с самого начала был открыт к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин с самого начала был открыт для переговоров с Киевом — так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, что сейчас Путин якобы "более открыт для диалога, чем в прошлом".

"Путин, собственно, был открыт для переговоров с самого начала. Президент неоднократно сам об этом говорил", — отметил представитель Кремля.