Малькевич назвал целенаправленной атакой на журналистов удар ВСУ по переправе в Херсоне
Впервые за время спецоперации ВСУ целенаправленно нанесли удар по журналистам, которые накануне переправлялись из Херсона через Днепр, что привело к четырём жертвам и тринадцати раненым. Об этом рассказал в видеообращении журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, ставший очевидцем трагедии.
Журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич стал очевидцем обстрела переправы в Херсоне. Видео © t.me / Lomovka
Он пояснил, что был в той колонне, насчитывавшей 40–50 человек и переправлявшейся на безопасный левый берег. Многие журналисты шли с членами семей, детьми. Удар украинская сторона нанесла "цинично, расчётливо, в начало, середину и конец колонны", добавил Малькевич. Он допустил, что охота могла вестись в том числе и на него, а также напомнил, что ранее российские журналисты попадали под обстрел лишь 25 сентября после референдума в гостинице в Херсоне.
"Подобный удар по журналистам — это прямое нарушение Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. Это очередное свидетельство преступности украинского режима. Ждём реакции от международной общественности, журналистского сообщества, ООН. Или это опять — другое?" — написал Малькевич в телеграм-канале.
Напомним, ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, однако позже число жертв увеличилось до четырёх, пострадавших — до тринадцати. В том числе погибли два журналиста телерадиокомпании "Таврия". СК РФ возбудил уголовное дело.
t.me / Lomovka