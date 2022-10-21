Малькевич назвал целенаправленной атакой на журналистов удар ВСУ по переправе в Херсоне

Впервые за время спецоперации ВСУ целенаправленно нанесли удар по журналистам, которые накануне переправлялись из Херсона через Днепр, что привело к четырём жертвам и тринадцати раненым. Об этом рассказал в видеообращении журналист и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, ставший очевидцем трагедии.

Он пояснил, что был в той колонне, насчитывавшей 40–50 человек и переправлявшейся на безопасный левый берег. Многие журналисты шли с членами семей, детьми. Удар украинская сторона нанесла "цинично, расчётливо, в начало, середину и конец колонны", добавил Малькевич. Он допустил, что охота могла вестись в том числе и на него, а также напомнил, что ранее российские журналисты попадали под обстрел лишь 25 сентября после референдума в гостинице в Херсоне.