В США усомнились в психическом здоровье Байдена
Ведущий Fox News Хэннити усомнился в психическом здоровье Байдена
Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити выразил сомнение в нормальном состоянии психического здоровья президента США Джо Байдена.
"Когнитивно страдающий президент", — отметил журналист.
Ведущий выразил мнение, что Байден несамостоятельно управляет страной и лишь выполняет чьи-то приказы. Также он обратил внимание на целый ряд ошибок и странных ситуаций, которые происходят с главой Белого дома в последнее время. Обращаясь к зрителям, Хэннити задал вопрос, нравится ли им сильнейший рост инфляции в США за последние 40 лет или же высокий уровень преступности.
Ранее Лайф рассказывал, как Джо Байден, далеко не в первый раз, растерялся после выступления и не смог сразу найти выход со сцены. После окончания своей речи в Питтсбурге глава Белого дома повернулся в обратную от лестницы сторону, начал что-то говорить и жестикулировать.
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