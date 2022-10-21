В США усомнились в психическом здоровье Байдена

Ведущий выразил мнение, что Байден несамостоятельно управляет страной и лишь выполняет чьи-то приказы. Также он обратил внимание на целый ряд ошибок и странных ситуаций, которые происходят с главой Белого дома в последнее время. Обращаясь к зрителям, Хэннити задал вопрос, нравится ли им сильнейший рост инфляции в США за последние 40 лет или же высокий уровень преступности.