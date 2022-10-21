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21 октября, 10:02

Песков: В Кремле не обсуждали темы увеличения срока службы в армии и призыва женщин

Кремль не обсуждал темы увеличения срока срочной службы в армии, а также призыва женщин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение Министерства обороны", — заявил Песков.

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Минобороны РФ исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил рассмотреть вариант возвращения двухлетней службы в армии. Кроме того, в Госдуме предлагали обсудить вопрос о возможности призыва в армию женщин, однако депутат Татьяна Буцкая выступила резко против данной инициативы.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Артур Белкин

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