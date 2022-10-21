Песков: В Кремле не обсуждали темы увеличения срока службы в армии и призыва женщин

Кремль не обсуждал темы увеличения срока срочной службы в армии, а также призыва женщин. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет, эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь — это мнение Министерства обороны", — заявил Песков.