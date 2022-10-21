Кремль пообещал помощь арестованному в Италии сыну губернатора Усса
Песков пообещал, что дипломаты будут защищать интересы арестованного в Италии Артёма Усса
Российские дипмиссии будут делать всё возможное для защиты интересов арестованного в Италии сына губернатора Красноярского края Артёма Усса, сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России, это обязательная практика. Будет делаться всё, что возможно", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он указал на то, что Кремль категорически против и осуждает практику подобных арестов россиян за рубежом. Песков повторил, что Россия будет защищать интересы таких граждан.
Напомним, ранее Минюст США сообщил о предъявлении обвинений в уклонении от санкций и отмывании денег пяти гражданам России, в том числе сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он арестован в Италии и ждёт экстрадиции в США. Ещё один из обвиняемых — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. При этом губернатор Красноярского края Александр Усс счёл политическими обвинения, предъявленные США его сыну.
ТАСС / Александр Щербак