В Кремле призвали не ждать от Запада "политической мудрости"
Ждать прозрения и политической мудрости от стран Запада и Великобритании, где ранее объявила об уходе со своего поста премьер-министр Лиз Трасс, не стоит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидать сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится", — заявил Песков.
Говоря об отставке Трасс, представитель Кремля обратил внимание на то, что в Великобритании главу Кабмина выбирают не граждане страны, а он появляется "в результате партийных перетрясок".
Напомним, 20 октября Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании, продержавшись на нём всего шесть недель. Почти сразу после вступления в должность 6 сентября текущего года Трасс столкнулась с проблемами в экономике, ей пришлось затормозить обещанные реформы, а её собственные соратники один за другим начали уходить в отставку.
ТАСС / Александр Демьянчук