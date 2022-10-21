В Кремле призвали не ждать от Запада "политической мудрости"

Ждать прозрения и политической мудрости от стран Запада и Великобритании, где ранее объявила об уходе со своего поста премьер-министр Лиз Трасс, не стоит. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидать сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится", — заявил Песков.

Говоря об отставке Трасс, представитель Кремля обратил внимание на то, что в Великобритании главу Кабмина выбирают не граждане страны, а он появляется "в результате партийных перетрясок".