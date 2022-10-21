Учёные развеяли миф о вреде белого хлеба для сердца и сосудов
MCP: Употребление белого хлеба не связано с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний
Учёные из Университета штата Аризона развеяли мифы о вреде белого хлеба, риса и макарон для сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.
В ходе анализа эксперты оценили влияние продуктов с очищенным зерном на сердечно-сосудистую систему и выяснили, что оно никак не связано с повышенным риском соответствующих заболеваний. Как заявили учёные, это подвергает сомнению общепринятую информацию о вреде рафинированного зерна.
По их мнению, данные о негативном влиянии на организм связаны с тем, что соответствующие продукты зачастую пытаются сочетать с красным мясом, жирной пищей и сладкими напитками, которые как раз и действуют на сердце и сосуды. При этом врачи допустили, что обработанные зёрна можно использовать и в здоровой диете.
Кстати, ранее диетолог раскрыла, какой хлеб помогает снижать холестерин и бороться с раком. Эксперт обратила внимание на то, что для организма полезен цельнозерновой и бездрожжевой хлеб, однако в разумных количествах. Кроме того, она добавила, что в промышленном содержится очень много соли, а ржаной лучше не употреблять при хроническом гастрите, повышенной кислотности, обострении язвенной болезни.
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