Учёные развеяли миф о вреде белого хлеба для сердца и сосудов

Учёные из Университета штата Аризона развеяли мифы о вреде белого хлеба, риса и макарон для сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings.

В ходе анализа эксперты оценили влияние продуктов с очищенным зерном на сердечно-сосудистую систему и выяснили, что оно никак не связано с повышенным риском соответствующих заболеваний. Как заявили учёные, это подвергает сомнению общепринятую информацию о вреде рафинированного зерна.

По их мнению, данные о негативном влиянии на организм связаны с тем, что соответствующие продукты зачастую пытаются сочетать с красным мясом, жирной пищей и сладкими напитками, которые как раз и действуют на сердце и сосуды. При этом врачи допустили, что обработанные зёрна можно использовать и в здоровой диете.