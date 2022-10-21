Синоптик рассказал, как Москва оказалась в "кольце снежинок" из-за "острова тепла"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале сообщил, что Москва попала в так называемое кольцо снежинок, однако тёплый воздух не пускает снег в город.

"Кольцо снежинок" вокруг Москвы. Фото © T.me / Часовой погоды

"Москва в "кольце снежинок", но за МКАД вглубь мегаполиса твёрдые гидрометеоры не пускает городской остров тепла. Ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не даёт", — заявил Тишковец.