Синоптик рассказал, как Москва оказалась в "кольце снежинок" из-за "острова тепла"
Синоптик Тишковец рассказал о "кольце снежинок", в которое попала Москва
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём телеграм-канале сообщил, что Москва попала в так называемое кольцо снежинок, однако тёплый воздух не пускает снег в город.
"Кольцо снежинок" вокруг Москвы. Фото © T.me / Часовой погоды
"Москва в "кольце снежинок", но за МКАД вглубь мегаполиса твёрдые гидрометеоры не пускает городской остров тепла. Ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не даёт", — заявил Тишковец.
Ранее же Лайф рассказывал, что первый снег выпал в Великом Устюге, где находится вотчина Деда Мороза. Сам волшебник уже начал подготовку к новогодним праздникам.
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