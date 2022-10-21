СКР возбудил дело после удара ВСУ по переправе в Херсоне, при котором погибло 4 человека
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ гражданской переправы в Херсоне, в результате которого погибли 4 мирных жителя, 13 — пострадали, в том числе дети. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооружённых сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители. Установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки", — указали в СК.
Напомним, ВСУ нанесли двенадцать ракетных ударов по гражданской переправе в Херсоне. Системам ПВО удалось сбить 11 ракет. Украина использовала кассетные снаряды HIMARS, начинённые осколочными элементами для большего поражающего эффекта. Изначально сообщалось о двух погибших и десяти раненых, однако позже число жертв увеличилось до четырёх, пострадавших — до 13. В том числе погибли два журналиста телерадиокомпании "Таврия".
Telegram / Губарева Катерина