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Опубликовано 21 октября 2022, 08:38
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В Мариуполе задержаны сторонники организатора "Правого сектора"

МГБ ДНР задержало в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора" Яроша

МГБ ДНР отчиталось о задержании в Мариуполе нескольких сторонников организатора украинского "Правого сектора"* Дмитрия Яроша. По словам пресс-секретаря ведомства Михаила Попова, задержанные имели при себе запрещённую атрибутику.

"В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий по адресам пособников Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, нацистская атрибутика, получены данные в отношении иных лиц, причастных к "Правому сектору", сообщил он и добавил, что идёт розыск причастных к найденной литературе.

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Ранее Лайф писал об агенте СБУ, которого задержали в Мелитополе. По его словам, боевики "Правого сектора" планировали устроить в городе беспорядки.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

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Матвей Шандрыголов
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