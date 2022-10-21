В Мариуполе задержаны сторонники организатора "Правого сектора"

МГБ ДНР отчиталось о задержании в Мариуполе нескольких сторонников организатора украинского "Правого сектора"* Дмитрия Яроша. По словам пресс-секретаря ведомства Михаила Попова, задержанные имели при себе запрещённую атрибутику.

"В результате проведённых оперативно-следственных мероприятий по адресам пособников Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, нацистская атрибутика, получены данные в отношении иных лиц, причастных к "Правому сектору", — сообщил он и добавил, что идёт розыск причастных к найденной литературе.

Ранее Лайф писал об агенте СБУ, которого задержали в Мелитополе. По его словам, боевики "Правого сектора" планировали устроить в городе беспорядки.