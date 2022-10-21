В Госдуме допустили присвоение статуса ветерана участникам теробороны, но не всем

Статус ветерана боевых действий могут получить участники территориальной обороны, но только те, которые будут выполнять боевые задачи с риском для жизни. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, получение звания зависит от того, какие будут выполняться задачи. Поскольку "охранять условный мост, не находясь под огневым воздействием", и "вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении" — разные вещи, пояснил парламентарий.

"Это всё будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно, получат статус ветерана боевых действий", — сказал Картаполов на встрече с волонтёрами партии "Единая Россия" в Санкт-Петербурге.