Индонезия запретила продажу всех сиропов от кашля после смерти 99 детей
Власти Индонезии запретили продажу всех сиропов от кашля после смерти детей
Министерство здравоохранения Индонезии наложило временный запрет на продажу всех сиропов и микстур от кашля после смерти 99 детей в возрасте до шести лет. Ограничения касаются как рецептурных, так и безрецептурных препаратов, пишет агентство UCA News.
"В качестве меры предосторожности Министерство здравоохранения объявило о временном прекращении использования всех лекарств на основе сиропа до завершения расследования", — заявил представитель министерства Мохаммад Сиахрил Мансюр.
Он также сообщил, что по состоянию на 18 октября было зарегистрировано 206 случаев заболевания детей в двадцати провинциях, 99 из которых — с летальным исходом. Экспертиза показала, что около 70 фактов связано с острыми повреждениями почек, вызванными сиропами с содержанием парацетамола.
Кроме того, в четырёх микстурах были обнаружены чрезвычайно высокие уровни содержания диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые могут вызвать токсическое поражение почек. Сиропы были произведены компанией Maiden Pharmaceuticals из Дели.
Ранее Лайф рассказывал, что после матча между футбольными командами "Арема" и "Персебая" в Индонезии вспыхнули беспорядки, правоохранителям пришлось пустить в ход слезоточивый газ. В результате стрельбы и давки погибло 174 человека. Среди жертв есть женщины, дети и полицейские.
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