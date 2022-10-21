Индонезия запретила продажу всех сиропов от кашля после смерти 99 детей

Министерство здравоохранения Индонезии наложило временный запрет на продажу всех сиропов и микстур от кашля после смерти 99 детей в возрасте до шести лет. Ограничения касаются как рецептурных, так и безрецептурных препаратов, пишет агентство UCA News.

"В качестве меры предосторожности Министерство здравоохранения объявило о временном прекращении использования всех лекарств на основе сиропа до завершения расследования", — заявил представитель министерства Мохаммад Сиахрил Мансюр.

Он также сообщил, что по состоянию на 18 октября было зарегистрировано 206 случаев заболевания детей в двадцати провинциях, 99 из которых — с летальным исходом. Экспертиза показала, что около 70 фактов связано с острыми повреждениями почек, вызванными сиропами с содержанием парацетамола.

Кроме того, в четырёх микстурах были обнаружены чрезвычайно высокие уровни содержания диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые могут вызвать токсическое поражение почек. Сиропы были произведены компанией Maiden Pharmaceuticals из Дели.