НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 09:19

Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Заявление он озвучил журналистам после визита в Азербайджан.

"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведём в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — сказал он.

В Турции заявили об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского

В Турции заявили об отсутствии предпосылок к встрече Путина и Зеленского

Лайф рассказывал, что несколько дней назад турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Турции призвал лидера Украины сохранить возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров