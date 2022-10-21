Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ближайшее время проведёт телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Заявление он озвучил журналистам после визита в Азербайджан.

"Я увидел, что господин Путин гораздо мягче и более открыт для переговоров [с Киевом], чем в прошлом. Мы увидим, к чему это может привести в ходе телефонной дипломатии, которую мы проведём в ближайшие дни, выслушав обоих лидеров", — сказал он.