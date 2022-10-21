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21 октября, 08:58

Мишустин назначил вице-премьеров кураторами отдельных высокотехнологичных сфер

Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами новые обязанности по кураторству отдельных высокотехнологичных направлений в российской экономике, сообщает сайт правительства.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет курировать развитие сквозных технологий и лично отвечать за перспективные космические системы и сервисы. Татьяна Голикова займётся ускоренным развитием генетических технологий. Денис Мантуров, зампред кабмина и глава Минпромторга, будет отвечать за развитие технологий новых материалов и веществ.

Новые обязанности также закрепили и за вице-премьером Александром Новаком, в орбиту которого будут входить системы накопления энергии, технологии передачи электроэнергии и распределённых интеллектуальных энергосистем, развитие водородной энергетики на основе природного газа и на основе атомной энергии.

Зампреду правительства Дмитрию Чернышенко были вверены вопросы развития искусственного интеллекта, перспективных сетей мобильной связи, квантовых вычислений и коммуникаций, а также новое индустриальное программное обеспечение и коммуникационные интернет-технологии.

Подчёркивается, что работа с этими сферами поможет создать в России новые производства по выпуску товаров, которые улучшат качество жизни граждан.

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ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Матвей Шандрыголов

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