Распространённая женская болезнь оказалась предвестником бесплодия
Гинеколог Быкова перечислила факторы, которые провоцируют женское бесплодие
Существует целый ряд болезней, повышающих риск развития женского бесплодия. О факторах риска в беседе с "Лентой.ру" рассказала акушер-гинеколог медицинского центра "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Светлана Быкова. По её словам, зачать ребёнка будет сложно не только при эндокринных сбоях или доброкачественных опухолях репродуктивной системы, но и при распространённых хронических воспалениях матки и придатков, а также эндометриоза — это патология, при которой клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за её пределы. Эндометриоз относится к одному из самых часто встречаемых заболеваний женской репродуктивной системы.
При этом в последние годы появились дополнительные факторы, усугубляющие проблему бесплодия, отмечает Быкова. Всё дело в том, что в последнее время имеется тенденция к планированию беременности в более позднем репродуктивном возрасте, чем 20-30 лет назад.
"Несмотря на то что наша жизнь в социальном плане изменилась и современная женщина хочет быть успешной в обучении, карьере, в биологическом плане мы не поменялись. Наилучший возраст для планирования первой беременности остался прежним — 20-23 года. Сейчас это выглядит удивительно, но это так. Вторая беременность рекомендована в возрасте 27-29 лет", — заключила собеседница издания.
Ранее гинекологи назвали оптимальный срок воздержания от секса после родов. Во время беременности и в процессе появления на свет нового человека организм женщин претерпевает значительные преобразования. В это время меняется гормональный фон и положение внутренних органов, также происходит раскрытие шейки матки и другие изменения. К привычному состоянию женский организм возвращается в течение 42 дней после родов. Но есть и другие факторы, из-за которых с интимом придётся подождать.
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