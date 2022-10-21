Распространённая женская болезнь оказалась предвестником бесплодия

Существует целый ряд болезней, повышающих риск развития женского бесплодия. О факторах риска в беседе с "Лентой.ру" рассказала акушер-гинеколог медицинского центра "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Светлана Быкова. По её словам, зачать ребёнка будет сложно не только при эндокринных сбоях или доброкачественных опухолях репродуктивной системы, но и при распространённых хронических воспалениях матки и придатков, а также эндометриоза — это патология, при которой клетки внутренней слизистой оболочки матки разрастаются за её пределы. Эндометриоз относится к одному из самых часто встречаемых заболеваний женской репродуктивной системы.

При этом в последние годы появились дополнительные факторы, усугубляющие проблему бесплодия, отмечает Быкова. Всё дело в том, что в последнее время имеется тенденция к планированию беременности в более позднем репродуктивном возрасте, чем 20-30 лет назад.

"Несмотря на то что наша жизнь в социальном плане изменилась и современная женщина хочет быть успешной в обучении, карьере, в биологическом плане мы не поменялись. Наилучший возраст для планирования первой беременности остался прежним — 20-23 года. Сейчас это выглядит удивительно, но это так. Вторая беременность рекомендована в возрасте 27-29 лет", — заключила собеседница издания.