Кечинов объяснил, почему Семак решил избавиться от Дзюбы

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов прокомментировал уход форварда Артёма Дзюбы из петербургского "Зенита". По его мнению, наставник команды Сергей Семак принял верное решение, избавившись от футболиста.

"Считаю, Семак всё правильно сделал. Кому как не ему видно, что Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У него ушла скорость. Раньше ему достаточно было трёх-четырёх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет. Мячи-то свои он забивал, но если пару лет назад Артём оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше", — приводит его слова "Чемпионат.com".

Кечинов пояснил: Семак достаточно требовательный тренер и поэтому, увидев, что Дзюба сдаёт, стал сажать его в запас. Однако это не понравилось футболисту, и он стал проявлять недовольство, что отрицательно влияло на атмосферу в команде, продолжил Кечинов. Именно по этой причине наставник "Зенита" и решил избавиться от форварда, считает спортсмен.