Реанимации переполнены: Вирус, найденный в 50-х у шимпанзе, вызвал всплеск детской заболеваемости в США
The Hill: Детские больницы в США оказались переполнены из-за вспышки респираторного вируса
Детские больницы в США оказались переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса, сообщает издание The Hill. Речь идёт об остром заболевании, которое поражает преимущественно нижние отделы дыхательных путей. Возбудитель недуга был обнаружен в 1956 году при изучении ринита у шимпанзе. Позже его нашли также у детей, страдающих пневмонией и бронхиолитом.
Случаи заболевания резко возросли со второй недели сентября, а очаги распространения фиксируются на северо-востоке и юге страны. Так, в детской больнице штата Коннектикут в Хартфорде ещё несколько недель назад закончились койки, так как всё больше маленьких детей начало поступать с температурой, слабостью, головной болью, ознобом, потливостью и синдромом поражения дыхательных путей.
"У нас просто нет такого количества коек в детской реанимации, как во взрослых отделениях, просто потому что обычно они бывают не нужны", — отметил главный врач детского медицинского центра Коннектикута Хуан Саласар.
Медики обратились к Национальной гвардии и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям (FEMA) с просьбой об установке уличного шатра для приёма дополнительных больных.
Ранее Лайф писал, что дети стали чаще заражаться ковидом, однако у маленьких пациентов болезнь в большинстве случаев протекает бессимптомно или как ОРВИ. При "омикроне" не отмечается и случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше встречался достаточно часто.
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