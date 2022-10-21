Реанимации переполнены: Вирус, найденный в 50-х у шимпанзе, вызвал всплеск детской заболеваемости в США

Детские больницы в США оказались переполнены из-за вспышки респираторно-синцитиального вируса, сообщает издание The Hill. Речь идёт об остром заболевании, которое поражает преимущественно нижние отделы дыхательных путей. Возбудитель недуга был обнаружен в 1956 году при изучении ринита у шимпанзе. Позже его нашли также у детей, страдающих пневмонией и бронхиолитом.

Случаи заболевания резко возросли со второй недели сентября, а очаги распространения фиксируются на северо-востоке и юге страны. Так, в детской больнице штата Коннектикут в Хартфорде ещё несколько недель назад закончились койки, так как всё больше маленьких детей начало поступать с температурой, слабостью, головной болью, ознобом, потливостью и синдромом поражения дыхательных путей.

"У нас просто нет такого количества коек в детской реанимации, как во взрослых отделениях, просто потому что обычно они бывают не нужны", — отметил главный врач детского медицинского центра Коннектикута Хуан Саласар.